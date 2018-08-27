Хоккейная команда «Мордовия» отправилась в Чебоксары

Хоккейная команда «Мордовия» отправилась на соревнования в Чебоксары.

В период с 27 по 30 августа в Чебоксарах пройдет традиционный розыгрыш Кубка главы Чувашской Республики. В данном турнире принимают участие четыре команды, среди которых уже упомянутая «Мордовия», ХК «Чебоксары», ХК «Челны» (Набережные Челны) и ХК «Кристалл» (Саратов).

Вечером 27 августа «Мордовия» сыграет с «Чебоксарами». 28 августа мордовские спортсмены проведут матч с «Челнами». 29 августа «Мордовия» померяется силами с «Кристаллом».

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru