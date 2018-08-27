В Мордовии наркополицейские организовали для воспитанников приюта экскурсию на выставку животных

В Республике Мордовия наркополицейские организовали для воспитанников социального приюта «Надежда» экскурсию на выставку животных «Пушистые».

Дети смогли узнать о происхождении животных, их породах, а также о среде обитания. Кроме того, организаторы выставки разрешили детям сфотографироваться с животными.

Также полицейские рассказали детям о пагубных последствиях употребления наркотиков, а также об асоциальном поведении и его вреде.

Стражи порядка утверждают, что подобный подход к профилактике вредных привычек у подрастающего поколения является наиболее эффективным.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф