Сотрудники МЧС Мордовии напоминают о правилах оказания помощи пострадавшим в ДТП

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате ДТП.

Изначально необходимо выяснить, какая именно травма была получена пострадавшим. Если вышло так, что участник ДТП потерял сознание, его необходимо ощупать и только после этого в случае надобности перетаскивать в другое место.

Также стоит отметить, что пострадавшего ни в коем случае нельзя класть на спину. Исключением являются те случаи, когда требуется искусственное дыхание.

Кроме того, нужно немного поговорить с пострадавшим, чтобы понять, насколько отчетливо он осознает случившееся.

При отсутствии сознания, дыхания и сердцебиения нужно провести реанимационные мероприятия, среди которых искусственное дыхание и массаж сердца.

Источник: 13.mchs.gov.ru