В Рузаевском районе загорелась надворная постройка

В Рузаевском районе Республики Мордовия произошел пожар на территории частного подворья.

Вечером 27 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в деревне Медведовка произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что возле дома №6, который расположен по адресу – улица Лесная, загорелась надворная постройка. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru