Ранее судимый житель Саранска подозревается в совершении кражи

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого жителя Саранска, который подозревается в совершении кражи.

Недавно ранее судимый житель Саранска приехал в село Редкодубье, чтобы навестить свою знакомую. Совершая прогулку по указанному населенному пункту, мужчина заметил гараж, на котором висел незакрытый замок. Гражданин зашел в помещение и похитил оттуда зарядное устройство для аккумуляторных батарей и сварочный аппарат.

Проживающая неподалеку сельчанка заметила мужчина и окликнула его. Затем женщина позвала родственников и владельца гаража.

Рецидивист попытался скрыться, но из-за незнания местности попал в тупик.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф