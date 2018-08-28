В Лямбирском районе загорелся жилой дом

В одном из сел Лямбирского района Республики Мордовия произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 28 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории села Берсеневка произошел серьезный пожар. На улице Первомайской загорелся жилой дом №67. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 80 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание жилого дома, пока что неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru