В Ромодановском районе горела баня

В одном из сел Ромодановского района Республики Мордовия произошло возгорание бани.

Утром 27 августа жители села Курмачкасы увидели, как на безоблачном небе внезапно появился столб густого дыма. Причиной тому стало воспламенение бани, которая расположена по адресу – улица Кирова. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 8 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате воспламенения бани никто не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенный поблизости жилой дом.

Причина, из-за которой загорелась баня, в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru