Житель Рузаевки подозревается в незаконном отстреле оленей, занесенных в Красную книгу

В Мордовии был задержан 35-летний житель Рузаевки, который подозревается в незаконном отстреле трех благородных оленей, занесенных в Красную книгу.

Недавно полицейские получили от государственного охотничьего инспектора «Гослесохотохрана» сообщение о том, что недалеко от села Татарский Шебдас были обнаружены следы отстрела животных.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили на земле пятна крови. В ходе проведения оперативных мероприятий стражами порядка была установлена причастность к отстрелу животных 35-летнего жителя Рузаевки. По предварительной информации, мужчина во время охоты на уток заметил трех благородных оленей. Гражданин убил животных с помощью карабина «Вепрь». После этого мужчина обратился за помощью к своим знакомым, которые впоследствии оказали ему содействие в транспортировке туш оленей в поселок Плодопитомнический. В указанном населенном пункте убитые животные были ошкурены, разделаны и уложены в мешки.

В ходе специальной экспертизы было установлено, что олени, которых застрелил мужчина, занесены в Красную книгу.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф