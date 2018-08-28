Житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля своего брата

В Ичалковском районе Республики Мордовия сотрудниками правоохранительных органов был задержан 39-летний мужчина, который подозревается в угоне автомобиля своего брата.
По предварительной информации, недавно в гости к 26-летнему жителю села Кемля пришел его 39-летний брат. В определенный момент родственники поссорились. Во время ссоры старший участник конфликт незаметно присвоил ключи от машины брата.
На автомобиле родственника подозреваемый поехал в магазин, чтобы купить спиртное. В определенный момент движения мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Известно, что в момент ДТП гражданин был пьян.
В настоящее время подозреваемый, у которого ранее уже были проблемы с законом, задержан.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту угона автомобиля.
Источник: 13.мвд.рф