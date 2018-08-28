В Саранске водитель легковушки устроил серьезное ДТП

В Саранске произошло серьезно ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанный инцидент произошел днем 27 августа недалеко от поста ГИБДД, который установлен на автомобильной дороге, ведущей в Ромоданово. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, совершая поворот на запрещающий сигнал светофора, врезался в другую легковушку. Точные обстоятельства ДТП в скором времени будут установлены сотрудниками ГИБДД.

По предварительной информации, никто из участников ДТП не получил каких-либо травм.

В результате удара у одной из легковушек была практически полностью смята передняя часть.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo