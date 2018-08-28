В Саранске задержали пьяного автомобилиста

В Саранске был задержан автомобилист, который сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 26 августа сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии получили от горожан сообщение о том, что в одном из магазинов Саранска мужчина купил алкогольные напитки и после этого направился к своему автомобилю марки СеАЗ.

Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии и прибывший экипаж ДПС остановили указанное транспортное средство. Водитель, имевший явные признаки алкогольного опьянения, был задержан.

В данный момент проводится проверка по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia