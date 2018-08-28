Неизвестный мошенник ограбил 71-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 71-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пензенской области, недавно 71-летняя жительница Саранска опубликовала на популярном сайте объявление о продаже квартиры. Спустя некоторое время с пенсионеркой связался неизвестный мужчина, который сообщил о намерении приобрести жилье, а также изъявил желание перечислить предоплату. Горожанка, обрадованная тем, что так быстро нашла покупателя, который решил особо не затягивать с оплатой, предоставила ему данные своей банковской карты.

Спустя некоторое время пенсионерка обнаружила, что с её банковского чета исчезла денежная сумма в размере 40 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф