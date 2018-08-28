Ковылкино активно благоустраивается

В Ковылкино активно ведутся работы по благоустройству территории.

В настоящее время в указанном городе уже полностью завершены работы по строительству дороги на улице Советской. Кроме того, проезжая часть была отремонтирована на улицах Комсомольской и Пшеничникова. Также был проведен ремонт дорожного полотна на улице Ленина.

В скором времени в городском парке будет построена беговая дорожка. Помимо этого, на ближайшее время запланировано благоустройство аллеи Щорса и строительство спортивного корта возле жилого дома №16Б, который расположен по адресу - улица Щорса.

Также в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» продолжается благоустройство дворовых территорий домов №№3, 3а, 5 по улице Желябова и домов №№11, 13 по улице Строителей. В настоящее время завершены работы по благоустройству придомовой территории дома №11, который расположен по адресу - улица Фролова.

Вдоль многоквартирных жилых домов №1 по улице Строителей и №7 по улице Желябова в скором времени будет построен тротуар.

По информации «Известий Мордовии».