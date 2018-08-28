В Республике Мордовия правоохранители напоминают охотникам о соблюдении правил

В Республике Мордовия сотрудники регионального отдела МВД, Росгвардии и природоохранных ведомств проводят совместные рейды, направленные на выявление нарушений правил охоты и оборота гражданского оружия.

В ходе проведения указанных рейдов особое внимание обращается на наличие у охотников разрешительных документов и лицензий. Также участники рейдов проверяют соблюдение правил перевозки и хранения огнестрельного оружия.

Стоит упомянуть, что в период с 18 августа по 31 декабря на территории охотничьих угодий региона разрешена любительская и спортивная охота на пернатую дичь.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф