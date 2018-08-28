Сотрудники МЧС Мордовии приняли участие в соревнованиях по волейболу

В Республике Мордовия прошли соревнования по волейболу среди сотрудников регионального отдела ГУ МЧС РФ.

В указанных спортивных соревнованиях приняли участие девять команд. Состязания проводились в спортивном зале пожарно-спасательной части №31 города Саранска.

В финальном поединке померялись силами хозяева указанного спортивного зала и команда специализированной пожарно-спасательной части. Победу одержали представители пожарно-спасательной части №31.

Третье место досталось команде пожарно-спасательной части №5.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru