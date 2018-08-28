Мэр Саранска Петр Тултаев принял участие в ежегодной городской педагогической конференции.

Начальник Управления образования Оксана Шуляпова во время своего выступления заявила, что в настоящее время одним из главных направлений развития сферы образования является внедрение новых методов обучения и воспитания. Также Оксана Шуляпова отметила, что каждый учитель должен преодолеть учебную неспешность.

Петр Тултаев, выступая перед участниками конференции, заявил о необходимости гармонично сочетать учебный процесс с творческой атмосферой. Также мэр города сообщил о том, что педагоги должны учитывать тот факт, что не все дети имеют одинаковые способности, и никто из них ни в коем случае не должен чувствовать свою несостоятельность.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru