Мордовские заключенные изготовили игрушки для детей

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошла акция под названием «Добрая игрушка».

Указанная акция прошла в исправительной колонии №13. Осужденные шили разнообразные игрушки, кукол, рюкзаки, качели, изготавливали поделки, а также вязали костюмы и сумки. Данные изделия будут переданы детям, находящимся в Доме ребенка при ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия.

Подобные мероприятия учат осужденных добродушию и милосердию, а также помогают развивать их творческие способности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su