В Мордовии администрация сельского поселения не ответила на обращение местной жительницы

В Ковылкинском районе Республики Мордовия был привлечен к административной ответственности глава одного из местных сельских поселений, который допустил нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
В конце мая нынешнего года в администрацию Русско-Лашминского сельского поселения поступило заявление с просьбой восстановить водоснабжение от местной жительницы. Вопреки требованиям действующего законодательства сотрудниками администрации указанного сельского поселения заявление рассмотрено не было. Ответ на обращение гражданки не дан.
В итоге женщина обратилась в прокуратуру.
После завершения прокурорской проверки глава администрации Русско-Лашминского сельского поселения был привлечен к административной ответственности.
Источник: prokrm.ru