В Мордовии администрация сельского поселения не ответила на обращение местной жительницы

В Ковылкинском районе Республики Мордовия был привлечен к административной ответственности глава одного из местных сельских поселений, который допустил нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В конце мая нынешнего года в администрацию Русско-Лашминского сельского поселения поступило заявление с просьбой восстановить водоснабжение от местной жительницы. Вопреки требованиям действующего законодательства сотрудниками администрации указанного сельского поселения заявление рассмотрено не было. Ответ на обращение гражданки не дан.

В итоге женщина обратилась в прокуратуру.

После завершения прокурорской проверки глава администрации Русско-Лашминского сельского поселения был привлечен к административной ответственности.

Источник: prokrm.ru