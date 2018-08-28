Жителя Ичалковского района арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ

В Ичалковском районе Республики Мордовия был арестован местный житель, который уклонялся от отбывания исправительных работ.

Житель села Рождествено указанного района на протяжении длительного периода времени не выплачивал алименты. По этой причине мужчина был привлечен к административной ответственности. Мировой судья назначил гражданину наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Мужчина уклонялся от обязательных работ. По указанной причине судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам составил соответствующий протокол и направил его для рассмотрения мировому судье.

Мировой судья признал мужчину виновным и избрал в его отношении меру наказания в виде административного ареста сроком на двое суток.

Источник: r13.fssprus.ru