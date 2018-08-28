В Саранске столкнулись два автомобиля

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В Саранске произошло жесткое столкновение двух автомобилей.
Указанное происшествие произошло днем 28 августа возле поворота на Ремзавод. Не смогли поделить дорогу два автомобиля марки «Нива» и «Лада-Гранта». Точные обстоятельства столкновения транспортных средств в настоящее время неизвестны. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому автомобилю.
Известно, что на место происшествия выезжала бригада «скорой помощи». О количестве пострадавших в этом ДТП в данный момент нет никаких данных.
По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo