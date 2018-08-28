В одной из школ Мордовии был незаконно оборудован медицинский пункт

Арбитражный суд Республики Мордовия признал недействительным договор безвозмездного пользования, который был заключен между МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» и ГБУЗ РМ «Краснослободская районная больница».

Исковое заявление о признании недействительным указанного договора было направлено заместителем прокурора республики.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что казенное учреждение неправомерно распорядилось муниципальным имуществом, которым является помещение в школе площадью 21,9 кв. м. Кроме того, имело место нарушение закона об основных гарантиях прав ребенка.

Также в спорном помещении районная больница оказывала населению медицинские услуги без соответствующей лицензии. Помимо этого, медицинский пункт представлял собой угрозу для жизни и здоровья граждан.

Источник: prokrm.ru