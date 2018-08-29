Несколько важных подсказок новичку при игре в рулетку

Азартные игры распространены среди россиян. Согласно статистики за последний год, среди всех азартных людей 53% составили люди, которые играют в азартные игры. 19% из них играют для получения денежного вознаграждения, а 34% - ради интереса.



Чтобы помочь людям испытать чувство азарта, были созданы различные виды казино. Некоторые везунчики выигрывают большие суммы при игре в рулетку, Блэк Джек или кости.

Основные принципы успешной игры в рулетку



1. Правильно подбирать игорное заведение



Необходимо играть в тех заведениях, которые отличаются следующими характеристиками: честность заведения, возможность пополнения счета и вывода выигрыша.



2. Правильно выбирать рулетку



Чтобы шанс выигрыша увеличился, нужно играть в рулетку с меньшей выгодой казино. Новичкам подойдет вариант с одним зеро. К таким рулеткам относятся европейские виды. Они увеличивают вероятность выигрыша в отличие от американской версии в два раза.

3. Использовать для игр онлайн казино

Многие онлайн казино обеспечивают новичков полезной информацией для игры в рулетку. Подсказывают правила игры и предоставляют необходимую для начинающих игроков информацию. Где можно найти проверенное онлайн казино? Подробнее здесь.

4. Иметь в наличии большое количество денег

Рулетка - это игра долговременная. Игрок может долгое время проигрывать, а на последних ставках выиграть крупную сумму. Поэтому необходимо приходить в казино с хорошими деньгами.

5. Выбрать стиль игры.

Существует два основных типа игроков: агрессивный и осторожный. Агрессивные гэмблеры стремятся сделать высокие ставки и выиграть как можно больше. Такие люди не боятся рисковать. Это чаще всего обеспеченные люди, которые обладают достаточным капиталом, чтобы в случае проигрыша не разориться. Осторожные игроки стараются сохранить свои финансы. Для этого они делают низкие ставки. Независимо от выбранного стиля, игроку следует придерживаться его до окончания игры.

6. Контролировать эмоции



Начинающим игрокам на первых порах может не всегда везти. Однако не стоит расстраиваться. Без проигрышей не бывает и побед. Если гэмблер позволит своим эмоциям и негативному настрою взять верх, то будет сложно рационально смотреть на игровую ситуацию и действовать в правильном направлении.



7. Применять последовательные ставки



Чаще всего в рулетку выигрывают игроки, которые повышают ставки постепенно. Конечно, может повезти и с первых ставок, все зависит от игрока.



Рулетка предоставляет возможность выиграть большие денежные средства и поменять свою жизнь лучшую сторону. Если все делать правильно, удача не заставит себя долго ждать.