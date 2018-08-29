В Большеберезниковском районе утонул человек

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия утонул человек.

Указанная трагедия произошла на водоеме, который расположен недалеко от села Николаевка. Утонул человек. В настоящее время причины и какие-либо обстоятельства происшествия неизвестны. Когда именно произошла трагедия, не уточняется. Также ничего неизвестно о личности погибшего.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Республики Мордовия о том, что строгое соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоемах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru