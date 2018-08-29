В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.
28 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Пушкина произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит гараж. Площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров.
В кратчайшие сроки сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
В одном из расположенных поблизости гаражей находился внедорожник марки «Тойота». Спасатели выкатили транспортное средство на улицу.
Из-за чего загорелся гараж, в скором времени выяснят специалисты.
Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов, дабы не подвергать себя опасности.
Источник: 13.mchs.gov.ru