В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

28 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Пушкина произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит гараж. Площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров.

В кратчайшие сроки сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

В одном из расположенных поблизости гаражей находился внедорожник марки «Тойота». Спасатели выкатили транспортное средство на улицу.

Из-за чего загорелся гараж, в скором времени выяснят специалисты.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов, дабы не подвергать себя опасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru