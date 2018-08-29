В Мордовии неизвестный автомобилист сбил насмерть мужчину

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В Республике Мордовия произошло ДТП, которое унесло жизнь 42-летнего мужчины.
Данная трагедия недавно произошла в селе Дубёнки. Автомобиль, марка которого в настоящее время неизвестна, совершил наезд на 42-летнего жителя указанного населенного пункта, находившегося на дороге.
Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
Жители села сообщают, что в тот день, когда произошло смертельное ДТП, супруги мужчины не было дома. Женщина уехала в Москву, чтобы навестить смертельно больную родственницу.
Сотрудники Госавтоинспекции пока что не комментируют данное происшествие.
По информации «Известий Мордовии».