В Мордовии неизвестный автомобилист сбил насмерть мужчину

В Республике Мордовия произошло ДТП, которое унесло жизнь 42-летнего мужчины.

Данная трагедия недавно произошла в селе Дубёнки. Автомобиль, марка которого в настоящее время неизвестна, совершил наезд на 42-летнего жителя указанного населенного пункта, находившегося на дороге.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Жители села сообщают, что в тот день, когда произошло смертельное ДТП, супруги мужчины не было дома. Женщина уехала в Москву, чтобы навестить смертельно больную родственницу.

Сотрудники Госавтоинспекции пока что не комментируют данное происшествие.

По информации «Известий Мордовии».