Житель Чамзинского района пытался украсть чугунные трубы

В Чамзинском районе Республики Мордовия участковый уполномоченный полиции задержал 26-летнего молодого человека, который пытался похитить чугунные трубы.

Во время вечернего обхода участковый уполномоченный полиции заметил на территории машинного парка, расположенного недалеко от села Апраксино, подозрительного молодого человека, который с помощью металлической кувалды извлек из земли 10 чугунных труб. Страж порядка задержал парня.

Задержанным оказался 26-летний житель Чамзинки. Выяснилось, что молодой человек планировал сдать трубы в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба составила 5 тыс. рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф