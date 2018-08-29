В Мордовии участились случаи фальшивомонетничества

Летом в Республике Мордовия участились случаи фальшивомонетничества.

В августе в регионе было зарегистрировано 8 фактов обнаружения фальшивых денежных купюр.

Очень часто жители Мордовии получают поддельные банкноты, находясь в южных городах или же в других странах. Также фальшивые денежные купюры появляются в обороте в ходе подготовки к новому учебному году, когда увеличивается денежный поток.

Необходимо быть аккуратным во время обмена валюты. К примеру, недавно 22-летний житель Мордовии поменял 2000 рублей на 100 долларов у неустановленного лица. Полученная молодым человеком банкнота оказалась фальшивой.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф