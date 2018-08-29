Двое жителей Саранска получили кредит незаконным путем

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано два случая мошенничества в сфере кредитования.

Стражами порядка было установлено, что два жителя Саранска предоставили в центры микрофинансирования несоответствующую действительности информацию о трудоустройстве. Указанным путем горожане получили займы на сумму 8500 и 3000 рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по указанным фактам, по результатам которых будут приняты решения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф