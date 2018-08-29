В Мордовии стали чаще похищать велосипеды

В Республике Мордовия участились случаи похищения велосипедов.

В общей сложности в период с января по август нынешнего года на территории региона был зарегистрирован 41 факт хищения велосипедов, принадлежащих жителям Мордовии.

Сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть 26 указанных преступлений.

Недавно в Саранске был задержан 28-летний местный житель, который подозревается в похищении велосипеда. По предварительной информации, горожанин украл велосипед, который был оставлен без присмотра 23-летним молодым человеком возле одного из зданий Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф