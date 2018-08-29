В Мордовии подозреваемый в угоне попытался спрятаться от полиции в сарае

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля своего родственника.

Недавно в полицию обратился 33-летний житель села Стары Найманы. Мужчина сообщил о том, что был угнан его автомобиль. В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили транспортное средство в технически неисправном состоянии неподалеку от села Петровка.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался 31-летний родственник владельца машины, ранее имевший проблемы с законом.

По предварительным данным, 31-летний подозреваемый гостил у своего 33-летнего родственника. Мужчины распивали алкогольные напитки. Когда хозяин дома уснул, гость взял ключи от его машины и поехал кататься. Будучи пьяным, подозреваемый не смог справиться с управлением, по причине чего автомобиль вылетел в кювет. Мужчина пытался выехать на дорогу, но это ему не удалось. После неудачных попыток вернуть машину на проезжую часть гражданин покинул место происшествия, бросив транспортное средство.

Когда мужчина узнал, что его разыскивают, он спрятался в сарае, где и был задержан полицейскими. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Мужчина не отрицает свою вину.

Источник: 13.мвд.рф