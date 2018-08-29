В Саранске осудили двух горожан, до смерти избивших мужчину

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые убили мужчину.

Преступление было совершено вечером 16 февраля минувшего года возле подъезда одного из жилых домов Саранска. Двое горожан 27- и 30-летнего возраста жестоко избили 52-летнего мужчину.

Пострадавший скончался в машине «скорой помощи» по дороге в одну из больниц города.

Решением суда в отношении преступников была избрана мера наказания в виде 9,5 и 7,5 лет тюремного заключения. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru