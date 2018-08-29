Неизвестные мошенники ограбили жительницу Торбеевского района

В Торбеевском районе Республики Мордовия местная жительница стала жертвой неизвестных мошенников.

Недавно жительница указанного района, которая является работником образовательного учреждения, получила смс-сообщение, содержащее ссылку, перейдя по которой якобы можно увидеть фотографии, компрометирующие пострадавшую. Также в сообщении указывалась информация с именем женщины и вопросом о том, как может воспитатель размещать указанные изображения в Интернете.

Женщина перешла по ссылке, но никаких фотографий не увидела. Затем гражданка получила несколько сообщений о том, что с её банковского счета были сняты деньги. Пострадавшая лишилась 10 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф