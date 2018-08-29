В Рузаевке перекупщик автомобилей предстал перед судом

В Рузаевке местный житель стал жертвой перекупщика автомобилей.

В январе нынешнего года горожанин обнаружил на популярном сайте объявление о продаже легкового автомобиля марки «Хендай» 2016 года выпуска. Стоимость транспортного средства составляла 525 тыс. рублей. Мужчина приобрел указанное транспортное средство.

Когда горожанин принялся оформлять документы, выяснилось, что машина числится в угоне. Также было установлено, что автомобиль был выпущен в 2014 году. После этого стало известно, что продавец машины является перекупщиком.

Решением суда договор купли-продажи машины был признан недействительным. Также суд обязал перекупщика вернуть покупателю потраченные на приобретение автомобиля деньги.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru