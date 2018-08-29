30 августа в центре Саранска будет ограничено движение транспортных средств

30 августа в центре Саранска будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств.

Причиной временного ограничения движения транспортных средств является проведение республиканского форума работников образования.

В период с 20:00 29 августа до 07:00 30 августа будет запрещена стоянка транспортных средств по улице Пролетарской от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Коммунистической, а также на парковках возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» и в районе здания ПАО КБ «МПСБ».

С 07:00 до 15:30 по указанным адресам будет запрещено движение и стоянка транспортных средств.

Указанные ограничения не касаются автомобилей аварийных и коммунальных служб, а также транспортных средств, задействованных в упомянутом мероприятии.

Источник: adm-saransk.ru