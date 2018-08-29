Праздник двора прошел на улице Васенко Ленинского района Саранска

В Ленинском районе Саранска прошел праздник двора.

Указанное мероприятие было проведено 27 августа во дворе дома №4, который расположен по адресу – улица Васенко. Для жильцов указанного и расположенного поблизости домов была организована специальная развлекательная программа, в которой приняли участие артисты дворцов культуры Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов Саранска, а также представители детской экологической организации «Зеленый мир».

Во время праздника горожанам, которые принимают активное участие в благоустройстве территории Ленинского района, были вручены подарки.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru