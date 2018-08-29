Рузаевский районный суд огорчил мужчину, намеревавшегося снести навес своего соседа

Рузаевский районный суд не удовлетворил требование местного жителя о сносе навеса, который построил его сосед.

Не так давно житель Рузаевского района сообщил работникам суда о том, что владелец земельного участка, который расположен возле его угодья, построил навес и использует его в качестве гаража. Мужчина заявил, что указанный навес частично находится на его территории, а также мешает ему пользоваться сараем. Кроме того, гражданин заявил, что навес был сооружен с нарушением градостроительных норм и требований пожарной безопасности.

Суд отклонил требование мужчины, поскольку в действительности указанных им нарушений нет.

По информации Рузаевского районного суда.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru