«Мордовия-2005» одержала уверенную победу над соперниками из Казани

Футбольная команда «Мордовия-2005» вышла в следующий этап финального турнира первенства России в зоне «Приволжье» среди юношеских команд.

Со счетом 3:0 мордовские спортсмены одержали победу над футбольной командой «РСДЮСШОР-Динамо» из Казани. Данный матч прошел 28 августа на саранском стадионе «Старт».

На 40-й минуте первый гол забил Максим Донцов. На 47-й минуте второй мяч в ворота казанской команды отправил Вадим Поляков. На 58-й минуте третий гол забил Руслан Кутюшев.

По информации пресс-службы межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru