Спортсменки из Мордовии выступают на чемпионате мира по шашкам

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Мордовские спортсменки выступают на чемпионате мира по шашкам.
В настоящее время чемпионат мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в польском городе Млава. Соревнования завершатся 31 августа.
В составе сборной команды России выступают воспитанницы ГБУ РМ «САШ имени Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва», среди которых Цирулева Татьяна и Козлова Елизавета.
Цирулева Татьяна пока что занимает второе место. Козловой Елизавете предстоит сыграть в двух турах, по итогам которых будут разыграны второе и третье места.
30 августа гроссмейстеры примут участие в быстрых шашках.
Источник: shvetsovrm.ru