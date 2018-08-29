В Лямбирском районе продавался опасный шашлык

В Лямбирском районе Республики Мордовия продавался потенциально опасный для жизни и здоровья шашлык.

В ходе проведения проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что ООО «Алекс», которое занимается продажей пищевых продуктов на территории Лямбирского района, реализует шашлык без ветеринарно-сопроводительной документации.

Продукция, которая представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан, была снята с продажи.

Юридическое лицо, которое несет ответственность за продажу указанной продукции, были привлечено к административному наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Источник: ursn-rm.ru