Футбольная команда «Мордовия-2007» удачно выступила на Zenit Cup в Ижевске

Футбольная команда «Мордовия-2007» успешно выступила на футбольном турнире Zenit Cup в Ижевске.

В первом дивизионе начинающие футболисты из Мордовии одержали уверенную победу. Во втором дивизионе игроки «Мордовии-2007» заняли второе место, уступив победу лишь по результатам личной встречи.

Кроме того, несколько мордовских футболистов, среди которых Анатолий Поползухин, Илья Лашин, Иван Юткин, Даниил Федотов, Артем Кондин, Кирилл Беляев, Даниил Камаев, Дмитрий Сухоруков, Артем Семиков и Алим Ахметов, были признаны лучшими игроками турнира.

По информации, которая была опубликована пресс-службой межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru