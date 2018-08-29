В Саранске осудили мужчину, ограбившего строительный гипермаркет

В Саранске суд вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины, который ограбил строительный гипермаркет.

20 мая нынешнего года 31-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, находясь в гипермаркете «Мегастрой», похитил несколько товар, общая стоимость которых составляет более 1,4 тыс. рублей. Работники торгового заведения пытались остановить мужчину, но ему удалось скрыться.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Октябрьского районного суда города Саранска.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru