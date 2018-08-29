22-летний житель Саранска обвиняется в убийстве 37-летнего мужчины

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 22-летнего парня, который обвиняется в убийстве 37-летнего мужчины.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в ночь на 19 июня нынешнего года 22-летний парень, находясь возле центрального рынка, из-за малозначительного повода поссорился с ранее незнакомым 37-летним мужчиной. Во время ссоры обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в голову. После этого пострадавший упал на асфальт.

37-летний участник ссоры был госпитализирован. 20 июня гражданин скончался по причине полученных в результате упомянутого падения травм головы.

Материалы уголовного в отношении 22-летнего парня были направлены на рассмотрение суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru