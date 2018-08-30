Спасатели из Саранска покорили Эльбрус

Саранские спасатели взошли на Эльбрус.

Сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Антон Макаров и Геннадий Масленников, находясь в отпуске, в составе группы из одиннадцати человек отправились в экспедицию, главной целью которой стало покорение самой высокой горы России и Европы – Эльбрус. Высота горы составляет 5642 метра.

В день восхождения саранских спасателей на гору наблюдались сильные порывы ветра, скорость которых достигала 40-45 метров в секунду. Кроме того, сильно жгло солнце. Но это не помешало сотрудникам МЧС покорить вершину.

Антон Макаров говорит о том, что он уже хорошо знаком с особенностями погоды на Эльбрусе и знает, что солнце в указанной местности очень обманчиво, порой между его появлением над линией горизонта и началом повышения температуры проходит очень много часов.

Также Антон Макаров признался, что, стоя на Эльбрусе, возникает ощущение того, что ты находишься выше всего мира. Стоит отметить, что саранский спасатель покоряет указанную гору уже восьмой раз, а горным туризмом занимается уже 12 лет. За это время Антон Макаров успел побывать в горах Урала, Кольского полуострова, Киргизии и многих других. Геннадий Масленников имеет более скромный опыт покорения гор, но и для него нынешнее посещение Эльбруса стало не первым.

Источник: 13.mchs.gov.ru