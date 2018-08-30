В Ромодановском районе горел жилой дом

В одном из сел Ромодановского района Республики Мордовия произошло воспламенение жилого дома.

29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Кавторовка. Загорелся жилой дом №16, который расположен по адресу – улица Луговая.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание жилой постройки, в настоящее время неизвестно. Причина воспламенения дома в скором времени будет установлена специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru