Жительница Саранска переоформила на мужа автомобиль, сданный в ломбард

В Саранске 47-летняя местная жительница переоформила на своего мужа автомобиль, который находился в залоге.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 47-летняя жительница Саранска сдала свой автомобиль в ломбард. После этого женщина переоформила транспортное средство на супруга. При оформлении указанной документации гражданка не предоставила сведения о том, что автомобиль находится в залоге.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Также в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Пензенской области.

Источник: 13.мвд.рф