В Чамзинке загорелся жилой дом

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В Чамзинке сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел внутри жилого дома.
29 августа на улице Мира внезапно загорелся жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В кратчайшие сроки спасателям удалось ликвидировать возгорание.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
О сумме ущерба, которая была нанесена пожаром владельцам жилого дома, в настоящее время ничего неизвестно.
Причина воспламенения постройки в скором времени будет установлена специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила обращения с огнем и нормы эксплуатации электрических приборов.
Источник: 13.mchs.gov.ru