В Чамзинке загорелся жилой дом

В Чамзинке сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел внутри жилого дома.

29 августа на улице Мира внезапно загорелся жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В кратчайшие сроки спасателям удалось ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

О сумме ущерба, которая была нанесена пожаром владельцам жилого дома, в настоящее время ничего неизвестно.

Причина воспламенения постройки в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила обращения с огнем и нормы эксплуатации электрических приборов.

Источник: 13.mchs.gov.ru