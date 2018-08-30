В Саранске двое мужчин подозреваются в краже спиртного

В Саранске были задержаны двое парней, который подозреваются в краже алкогольных напитков из магазина.

Двое парней 20- и 25-летнего возраста вместе со своими приятелями распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, один из упомянутых участников застолья предложил товарищу сходить за добавкой в ближайший магазин.

Приятели отправились в торговое заведение. Собутыльники решили купить водку и лимонад. Вышло так, что в момент визита приятелей кассир на некоторое время покинул рабочее место. Подозреваемые воспользовались сложившимися обстоятельствами. Собутыльники покинули магазин, не заплатив за выбранные ими напитки.

В ходе попойки друзья решили ещё раз сходить в магазин и бесплатно раздобыть спиртное. Во второй раз удача подозреваемым не улыбнулась. Приятели были остановлены на выходе из магазина.

Подозреваемые не отрицают свою вину.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф