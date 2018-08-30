В Ромоданово загорелась баня

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В Ромоданово произошло воспламенение бани.
В ночь на 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Рабочей произошло возгорание надворной постройки. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит баня, расположенная возле дома №61.
Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.
Из-за чего произошло воспламенение бани, в настоящее время выясняют специалисты.
Источник: 13.mchs.gov.ru