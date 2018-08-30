В Ромоданово загорелась баня

В Ромоданово произошло воспламенение бани.

В ночь на 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Рабочей произошло возгорание надворной постройки. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит баня, расположенная возле дома №61.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло воспламенение бани, в настоящее время выясняют специалисты.

Источник: 13.mchs.gov.ru