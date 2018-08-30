30-летняя жительница Саранска подозревается в краже строительных инструментов

В Саранске была задержана 30-летняя местная жительница, которая подозревается в краже строительных инструментов.

30-летняя жительница Саранска вместе со своим другом пришла в гипермаркет строительных материалов, чтобы купить инструменты, необходимые для сооружения клетки для шиншиллы. Женщина решила, что, если за ней никто не присматривает, то можно приобрести товары совершенно бесплатно.

Горожанка похитила стамеску-долото, шуруповерт и сверла по дереву. С указанными инструментами женщина направилась к выходу, где была остановлена работниками гипермаркета.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф