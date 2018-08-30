В Мордовии полицейские посетили социальный приют «Надежда»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов навестили воспитанников социального приюта «Надежда».

Представители правоохранительных органов рассказали детям об особенностях своей профессиональной деятельности. Также особое внимание было уделено правилам поведения на улице. Кроме того, полицейские рассказали детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Помимо этого, стражи порядка подарили воспитанникам социального приюта подарки.

Дирекция приюта вручила сотрудникам полиции благодарственное письмо за поддержку и сотрудничество.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф